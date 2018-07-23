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«Фитоняшка и качок»: Воля и Утяшева рассмешили поклонников новым семейным фото
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«Фитоняшка и качок»: Воля и Утяшева рассмешили поклонников новым семейным фото 

Teleprogramma.pro 23 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
В июне Павел Воля и Ляйсан Утяшева отправились в отпуск, но не в теплые края, а в прохладную Исландию. Они устроили себе занимательное путешествие по «стране эльфов». Насладившись красочной природой и побывав в жерле вулкана, супруги вернулись, чтобы застать последние матчи чемпионата мира. Тогда же они отметили 33-летие гимнастки в семейном кругу. Пока у влюбленных есть свободное время, которые они предпочитают проводить в своем загородном доме.
Сегодня Павел поделился новым семейным фото. В кадре юморист в черной футболке и джинсовой куртке поднял плечи и втянул шею, чтобы выглядеть больше. Позади него стоит Ляйсан в солнцезащитных очках. «Фитоняшка и качок», — шутливо подписал снимок шоумен. Ему удалось рассмешить своих фанатов, которые заметили, что Воля нисколько не поправился за отпуск, хоть и старался это сделать.
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От дружбы до большой любви: как трагедия сплотила Павла Волю и Ляйсан УтяшевуНесколько лет юморист оставался для гимнастки лишь хорошим другом. Но именно он в самый трудный момент вернул Ляйсан к жизни — и стал ее спутником, опорой, идеальным мужем. Непростую историю любви одной из самых красивых российских пар вспоминает Teleprogramma.pro«Ну брутал! Осталось джинсу по размеру подобрать», «Своей широкой грудиной закрыл и пейзаж, и жену», «И кто тут качок?», «Фитоняшку видно, а вот качка нет», «Такие милые», — стали комментировать пост подписчики. Отметим, что Воля любит свою супругу и гордится ее достижениями. Они вместе уже почти шесть лет и воспитывают двоих детей: пятилетнего Роберта и трехлетнюю Софию.
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