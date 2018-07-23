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«Спартак» представил форму на сезон-2018/19
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«Спартак» представил форму на сезон-2018/19 

Спорт-Экспресс 23 июля 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Московский "Спартак" представил домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2018/19. В презентации экипировки приняли участие полузащитники красно-белых Роман Зобнин, Александр Ташаев и Михаил Игнатов.
Первый матч в чемпионате России-2018/19 проведет 28 июля в Москве — его соперником станет «Оренбург». (Филипп ПАПЕНКОВ)
Форма Спартака-2018/19. Официально pic.twitter.com/nYSCiWdALp
— Филипп Папенков (@PippoGranato) 23 июля 2018 г.
Зобнин, Ташаев и Игнатов в новой форме pic.twitter.com/pilXoaZMUK
— Филипп Папенков (@PippoGranato) 23 июля 2018 г.
Все о чемпионате России по футболу — здесь
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