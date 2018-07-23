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«Старость никого не красит»: Дмитрий Харатьян неприятно удивил своим внешним видом
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«Старость никого не красит»: Дмитрий Харатьян неприятно удивил своим внешним видом 

Teleprogramma.pro 23 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Недавно Светлана Дружинина рассказала, что скоро стартуют съемки продолжения «Гардемаринов». Также в легендарной саге снимутся уже полюбившиеся актеры. Так роль Алексея Корсакова вновь исполнит Дмитрий Харатьян, а Александр Домогаров предстанет в образе Павла Горина. В соцсети появились снимки актеров с кастинга. Однако поклонники были удивлены тому, как сильно постарели некоторые артисты.
На одном из кадров Харатьян позирует на фоне корабля в костюме капитана. Фанаты сразу отметили, что он выглядит уставшим и совершенно безрадостным. «Он какой-то замученный. Как будто на него насильно одели этот костюм», «Тяжеловато смотреть на своих кумиров постаревших», «Очень плохо выглядит..», «Старость никого не красит», «Какой-то он помятый на этом фото…», — стали негодовать поклонники.
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Как изменились «Гардемарины»: Харатьян, Жигунов, Лютаева и другие актеры 30 лет спустяЛенте Светланы Дружининой в этом году исполнилось 30 лет, а ее главные герои разменяли шестой десяток — и все же продолжают оставаться на слуху, сниматься и работать. Как изменилась жизнь актеров фильма «Гардемарины, вперед!», вспоминает Teleprogramma.proДружинина вскоре объяснила, что для съемок актеров не будут делать более молодыми. Харатьян и Домогаров сыграют персонажей примерно своего возраста. Также в картине снимутся молодые артисты, но пока их имена не разглашаются. Несколько лет назад Дружинина предложила сыграть главные роли Никите Преснякову и Аглае Шиловской, но потом передумала. «Они талантливые артисты и прекрасные люди, но пробы были в 2015 году, прошло три года, они повзрослели! На экране это заметно, особенно на крупных планах», — пояснила она и отметила, что теперь ей нужны 18-летние герои.
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