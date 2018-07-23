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«Енисей» презентовал Огуде
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«Енисей» презентовал Огуде 

Спорт-Экспресс 23 июля 2018
Полузащитник Фегор Огуде прибыл в расположение «Енисея», сообщает пресс-служба клуба. Сегодня состоялась его презентация, выступать нигериец будет под номером 8.
🦁✌🏻 pic.twitter.com/AVqFLoO5Mb
— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 23 июля 2018 г.
С 2014 по 2018 год Огуде выступал за «Амкар», который этим летом прекратил свое существование.
Фегор Огуде прибыл в Красноярск! ⚽️ pic.twitter.com/K1YL04fYQ0
— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 23 июля 2018 г.
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