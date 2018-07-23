«Енисей» презентовал Огуде

Полузащитник Фегор Огуде прибыл в расположение «Енисея», сообщает пресс-служба клуба. Сегодня состоялась его презентация, выступать нигериец будет под номером 8.

🦁✌🏻 pic.twitter.com/AVqFLoO5Mb

— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 23 июля 2018 г.

С 2014 по 2018 год Огуде выступал за «Амкар», который этим летом прекратил свое существование.

Фегор Огуде прибыл в Красноярск ! ⚽️ pic.twitter.com/K1YL04fYQ0

— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 23 июля 2018 г.