Новорожденного альпаку в пермском зоопарке назвали в часть Игоря Акинфеева

Лишь спустя пару недель после появления на свет малыша альпаки сотрудники пермского зоопарка сообщили в СМИ эту радостную новость. Дело в том, что мальчик родился с незначительными физическими отклонениями и, чтобы ситуация вошла в норму, малышу сразу после рождения сделали операцию. Потом детёныша выхаживали, а сейчас, когда он поправился, о пополнении в семействе Эдмунда и Эсмеральды решились рассказать пермякам.

«У детёныша красивый шоколадный окрас, — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» научный секретарь пермского зоопарка Елена Бурдина . — Маленький самец активно пьёт мамино молоко и уже ест растительные корма. Что касается клички, то мы решили назвать его Игорёк в честь Игоря Акинфеева, знаменитого вратаря российской сборной по футболу. Незадолго до появления в зоопарке долгожданного альпаки, наша сборная сыграла с Испанией и победила по пенальти! Героем матча стал Игорь Акинфеев».

Пока в воспитании маленького Игорька принимает участие только мама, папу Эдмунда отсадили в другой вольер, так как счастливый отец снова готов к продолжению рода.