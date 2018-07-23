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Новорожденного альпаку в пермском зоопарке назвали в часть Игоря Акинфеева
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Новорожденного альпаку в пермском зоопарке назвали в часть Игоря Акинфеева 

АиФ Пермь 23 июля 2018
Фото: АиФ Пермь
Лишь спустя пару недель после появления на свет малыша альпаки сотрудники пермского зоопарка сообщили в СМИ эту радостную новость. Дело в том, что мальчик родился с незначительными физическими отклонениями и, чтобы ситуация вошла в норму, малышу сразу после рождения сделали операцию. Потом детёныша выхаживали, а сейчас, когда он поправился, о пополнении в семействе Эдмунда и Эсмеральды решились рассказать пермякам.
«У детёныша красивый шоколадный окрас, — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» научный секретарь пермского зоопарка Елена Бурдина. — Маленький самец активно пьёт мамино молоко и уже ест растительные корма. Что касается клички, то мы решили назвать его Игорёк в честь Игоря Акинфеева, знаменитого вратаря российской сборной по футболу. Незадолго до появления в зоопарке долгожданного альпаки, наша сборная сыграла с Испанией и победила по пенальти! Героем матча стал Игорь Акинфеев».
Пока в воспитании маленького Игорька принимает участие только мама, папу Эдмунда отсадили в другой вольер, так как счастливый отец снова готов к продолжению рода.
Напомним, около четырёх лет самец Эдмунд жил в зоопарке один и мечтал обрести подругу. Два года назад из Анапы ему привезли Эсмеральду. Долгие два года в зоопарке ждали пополнения. Наконец, малыш появился на свет.
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