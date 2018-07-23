Игроки «Челси» устроили сюрприз юному болельщику в Австралии

Игроки «Челси» — Давид Луис, Тьемуэ Бакайоко и Итан Ампаду — откликнулись на приглашение четырехлетнего болельщика из Австралии придти к нему домой на барбекю.

Юный поклонних синих несколько недель назад отправил по электронной почте письмо «Челси», пригласив команду в гости.

«Челси» в данный момент находится в Австралии в рамках предсезонного турне. Игроки воспользовались данной возможностью и решили сделать сюрприз болельщику, проживающему в Перте.

Пресс-служба «Челси» сегодня опубликовала видео о том, как Луис, Бакайоко и Ампаду исполнили мечту ребенка.