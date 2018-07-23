Ещё
Игроки «Челси» устроили сюрприз юному болельщику в Австралии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Игроки «Челси» устроили сюрприз юному болельщику в Австралии 

SPORT24.ru 23 июля 2018
Игроки «Челси» — Давид Луис, Тьемуэ Бакайоко и Итан Ампаду — откликнулись на приглашение четырехлетнего болельщика из Австралии придти к нему домой на барбекю.
Юный поклонних синих несколько недель назад отправил по электронной почте письмо «Челси», пригласив команду в гости.
«Челси» в данный момент находится в Австралии в рамках предсезонного турне. Игроки воспользовались данной возможностью и решили сделать сюрприз болельщику, проживающему в Перте.
Пресс-служба «Челси» сегодня опубликовала видео о том, как Луис, Бакайоко и Ампаду исполнили мечту ребенка.
SPORT24.ru: последние новости
Хаула: «Перрон и Нил помогли «Вегасу» сформировать характер. Больно, что они ушли» Сэр Алекс Фергюсон записал видеообращение впервые после инсульта Вратарь «Бешикташа» Фабрисио перешел в «Фулхэм»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?64
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле14
ОБСЕ хочет в Крым5
Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник2
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение