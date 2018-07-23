Жираф Самсон и медведица Роза больше всего понравились гостям мундиала

Жираф Самсон и медведица Роза из Московского зоопарка стали самыми популярными зверями у болельщиков мундиаля, проинформировали 20 июля.

— К нам обращались за различными экскурсиями туристы, приехавшие на чемпионат, приходили семейные пары болельщиков, — пояснила директор учреждения Светлана Акулова

На официальном портале Агентства городских новостей «Москва» добавили, что орел по кличке Акинфеев вызвал большой интерес у детей.

Кроме того, популярными у постоянных посетителей зоопарка стали пеликаны, пингвины, львы и перелетные утки.