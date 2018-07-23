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Жираф Самсон и медведица Роза больше всего понравились гостям мундиала
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Жираф Самсон и медведица Роза больше всего понравились гостям мундиала 

Управа Пресненского района города Москвы 23 июля 2018
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Жираф Самсон и медведица Роза из Московского зоопарка стали самыми популярными зверями у болельщиков мундиаля, проинформировали 20 июля.
— К нам обращались за различными экскурсиями туристы, приехавшие на чемпионат, приходили семейные пары болельщиков, — пояснила директор учреждения Светлана Акулова.
На официальном портале Агентства городских новостей «Москва» добавили, что орел по кличке Акинфеев вызвал большой интерес у детей.
Кроме того, популярными у постоянных посетителей зоопарка стали пеликаны, пингвины, львы и перелетные утки.
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