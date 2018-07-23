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Екатеринбуржцы выстояли огромные очереди в зоопарк из-за сбоя онлайн-касс
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Екатеринбуржцы выстояли огромные очереди в зоопарк из-за сбоя онлайн-касс 

e1.ru 23 июля 2018
Фото: e1.ru
В эти выходные у входа в екатеринбургский зоопарк выстроились огромные очереди из желающих купить билеты. Людям пришлось стоять на улице, поскольку в самом помещении касс не было места.
«Люди стоят с детьми на жаре больше получаса», — пожаловались читатели E1.RU.
«Руководство екатеринбургского зоопарка, вы считаете, это нормальная ситуация? — пишет на своей странице в Facebook Антон Макаров. — Онлайн-кассы на сайте не работают уже полгода».
В екатеринбургском зоопарке признали, что проблема есть и сейчас её пытаются устранить.
— Мы пока не можем установить причину сбоя сервиса онлайн-касс, — сообщили в пресс-службе зоопарка. — Технические специалисты работали все выходные. Сервис в течение последних месяцев то работает, то нет, и никак не могут отследить эту ошибку. Как только выяснят причину неисправности, её устранят, и сервис заработает.
В зоопарке также добавили, что чисто физически не могут поставить больше касс — помещение, где они расположены, очень маленькое. И просят горожан с пониманием отнестись к этим трудностям. Сейчас самый пик посещаемости — летние каникулы, хорошая погода, горожане идут гулять в зоопарк семьями.
Кстати, на прошлой неделе в зоопарке случилось небольшое обновление — павлины переехали в зону отдыха к фонтанам, и теперь посетители могут любоваться красивыми птицами буквально на расстоянии вытянутой руки.
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