Классные! The Weeknd и Белла Хадид развлекаются в Токио

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Так, на днях парочка улетела в Токио. Там их сначала подловили фанаты, они же и выложили в Сеть видео, как звезды гуляют по городу, а потом сам The Weeknd поделился роликом у себя в Stories, на котором он обнимает свою возлюбленную, пока она поет в караоке.

Публикация от @ollg234

23 Июл 2018 в 1:03 PDT А позже рэпер опубликовал фото с друзьями и отметил на нем Беллу, мол, она сделал снимок. Похоже, у них все отлично!

Напомним, Хадид и Тесфайе начали встречаться в 2015-м, но уже через год приняли решение расстаться. Абель быстро переключился на хорошую знакомую Беллы Селену Гомес (26) и провстречался с ней 10 месяцев. В мае отношения модели и музыканта возобновились: папарацци застали звезд за поцелуями на вечеринке в Каннах.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/klassnye-the-weeknd-i-bella-hadid-razvlekayutsya-v-tokio/