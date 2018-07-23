В Приморье впервые родился детеныш зебры

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Животные, которые увидели себя в зеркале (видео) Ничто на свете не притягивает наш взгляд так, как наше собственное отражение. А как с этим обстоят дела у животных? Узнают ли они себя? Забавляет их отражение или пугаетВ Приморском крае произошло радостное событие — на Дальнем Востоке впервые в истории зоопарков родился детеныш зебры. Пополнение случилось в приморском зоопарке «Садгород». Зебра по имени Зоя родила малышку. Этого детеныша сотрудники зоопарка очень ждали, ведь беременность у зебр длится 12 месяцев. Зоя родила без посторонней помощи, подарив жизнь чудесной девочке. Малышку назвали Александрой.

Детеныш уже самостоятельно стоит на ногах, а новоявленная мама ее кормит и заботится о ней. Счастливое семейство гуляет по открытому вольеру, и гости зоопарка могут за ними наблюдать. Сотрудники предлагают посетить зоопарк, чтобы увидеть это чудо природы.

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Ранее сайт Teleprogramma.pro писал о том, что в Московском зоопарке впервые за 60 лет в неволе родились котята амурского барса. Попой малышей стал дальневосточный леопард по имени Николай, которого спасли от браконьеров в Приморском крае и привезли в столицу.