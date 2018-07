Рудова готова к риску и тяжелым разговорам

Актриса Наталья Рудова на прошлой неделе стала звездой таблоидов. В Insta артистки появился совместный снимок с Сергеем Саркисовым-младшим, сыном миллиардера Сергея Саркисова , председателя совета директоров одной из системообразующих российских страховых компаний «РЕСО-Гарантии». Поговаривают о романе, сама же Наталья предпочитает не комментировать сплетни, а философствовать.

Рудова опубликовала в Insta видео снятое в душе и в подписи к ролику написала (или процитировала) маленькое философское эссе на английском языке.

Do the hard thing. Have the scary conversation. Choose the uncertain future. Take a risk. Be yourself. Speak your mind and share your soul. Because when you do the hard thing, when you are able to stand up and count on yourself even when you don’t want to and don’t feel like it, when you are able to know who you truly are in the thing time, something magical happens. And that magical thing is real life. Give it time — but give it a chance. 🙌💙

22 Июл 2018 в 5:57 PDT В переводе рассуждения актрисы звучат так: «Делай сложные вещи. Веди трудные разговоры, Выбирай неопределенное будущее. Рискуй. Будь собой. Говори то, что у тебя на уме и на душе. Потому что когда ты делаешь сложные вещи, ты можешь подняться и рассчитывать на себя, даже если ты не хочешь этого. Когда ты способен узнать, кто ты на самом деле, в это время происходит нечто волшебное. И это волшебство — это настоящая жизнь. Дай этому время, и дай этому шанс»/

Напомним, в прошлом году 35-летняя Рудова лидером ежегодного рейтинга «100 cамых сексуальных девушек страны» по версии Maxim. По мнению редакции, если сравнить сексуальность с электричеством, то «Наталья в этом смысле шаровая молния».