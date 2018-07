Кариус достойно ответил своим хейтерам

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус в сториз своего Инстаграма обратился к болельщикам, которые тщательно разбирают его ошибки и подвергают его обструкции. 25-летний немец допустил две результативные ошибки в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3), из-за которых стал объектом для нападок со стороны фанатов.

"Сочувствую тем, кто может радоваться неудачам и страданиям других, — написал Кариус. — Молюсь за то, чтобы случившееся в ваших жизнях, из-за чего в вас так много гнева и ненависти, прошло. И наступили хорошие времена".

В ночь на 23 июля «Ливерпуль» с Кариусом в составе проиграл дортмундской «Боруссии» (1:3) в матче предсезонного турнира International Champions Cup. В самом начале встречи голкипер организовал голевой момент у ворот своей команды, но соперник не сумел им воспользоваться.

Karius, you lucky man… The Liverpool goalkeeper was fortunate not to concede a goal after his botched clearance fell straight to Borussia Dortmund's Maximilian Philipp, who failed to hit the target. 🎯#LFC #BVB #ICC2018 pic.twitter.com/INAwn196AG

— Goal (@goal) 23 июля 2018 г.

