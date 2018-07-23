Защитник «Реала» поучаствовал в спасении рыбаков 

Защитник мадридского "Реала" Фабиу Коэнтрау помог спасти 15 рыбаков, сообщает "Советский спорт".
По информации El Bernabeu, рыбаки терпели бедствие в 18 километрах от берега. Они успели отправить сигнал о помощи в город Авейру.
Яхта «Витория Коэнтрау», которой владеет футболист, оказалась ближе всех к рыбакам. Экипаж яхты быстрее всех добрался до места и спас терпящих бедствие.
Коэнтрау выступает на правах аренды за португальский «Спортинг».
В минувшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
Клуб решил прервать договор об аренде из-за публичной критики игрока в адрес президента клуба.
Ранее сообщалось, что игрок «Реала» хочет покинуть клуб.