Пулишич из-за возраста не получил приз лучшему игроку матча с «Ливерпулем»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич был признан лучшим игроком матча предсезонного турнира International Champions Cup против «Ливерпуля» (3:1). Во встрече против английского клуба 19-летний американский хавбек «шмелей» оформил дубль.

Как сообщает Goal, Пулишич не смог получить награду, спонсором которой является один из пивоваренных брендов, из-за своего возраста. По американскому законодательству, употребление алкоголя лицами младше 21 года запрещено. Вместо полузащитника приз получил 27-летний защитник проигравшей команды Виргил ван Дейк.

Christian Pulisic’s penalty win and goal. 🙌 pic.twitter.com/X9FR0zKsCs

— USMNT Only (@usmntonly) 22 июля 2018 г.

Here's the @Mastercard goal of the match — Christian Pulisic! @cpulisic_10 #ICC2018 #ChampionsMeetHere pic.twitter.com/WgueoDyO6j

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) 22 июля 2018 г.

