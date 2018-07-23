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Яхта Фабио Коэнтрау спасла 15 рыбаков в Португалии
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Яхта Фабио Коэнтрау спасла 15 рыбаков в Португалии 

SPORT24.ru 23 июля 2018
Защитник «Реала» Фабио Коэнтрау поучаствовал в спасении 15 рыбаков неподалеку от города Порту.
Как сообщает El Bernabeu, полтора десятка рыбаков начали идти под воду в районе 18 километров от берега. Они успели послать сообщение о помощи в порт города Авейру, после чего им на помощь пришла яхта «Витория Коэнтрау», которой и владеет футболист мадридского клуба, выступающий за «Спортинг» на правах аренды.
Как сообщает глава безопасности порта Авейру Хосе Фестас, яхта «Витория Коэнтрау» добралась до тонущей лодки рыбаков быстрее всех и успела спасти их.
В минувшем сезоне Коэнтрау провел в составе «Спортинга» 25 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. В апреле «Спортинг» принял решение прервать аренду игрока из-за его публичных критических высказываний в адрес президента клуба.
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