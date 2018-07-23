Яхта Фабио Коэнтрау спасла 15 рыбаков в Португалии

Защитник «Реала» Фабио Коэнтрау поучаствовал в спасении 15 рыбаков неподалеку от города Порту.

Как сообщает El Bernabeu, полтора десятка рыбаков начали идти под воду в районе 18 километров от берега. Они успели послать сообщение о помощи в порт города Авейру , после чего им на помощь пришла яхта «Витория Коэнтрау», которой и владеет футболист мадридского клуба, выступающий за «Спортинг» на правах аренды.

Как сообщает глава безопасности порта Авейру Хосе Фестас, яхта «Витория Коэнтрау» добралась до тонущей лодки рыбаков быстрее всех и успела спасти их.