Влюбленные Белла Хадид и The Weeknd были замечены в Токио

О воссоединении пары, котора распалась в 2016 году, заговорили в июне, когда застукали модель и музыканта в воркующими в Каннах, затем на свидании в Париже, где они совершенно не скрывали своих теплых чувств. Следующее свидание Белла и Абель устроили в Токио. Молодые люди очень старались остаться незамеченными, но поклонники не дремлют и засняли влюбленных в одном из заведений. Почему они скрывают свои отношения на территории Америки неизвестно. Возможно, после первого реального опыта они не готовы афишировать отношения.

7/21/18: Video of Bella Hadid and Abel Tesfaye out in Tokyo, Japan. pic.twitter.com/ZdFEgebDMN

— Bella Hadid Daily (@BellaHadidDaily) 21 июля 2018 г.