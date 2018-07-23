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Влюбленные Белла Хадид и The Weeknd были замечены в Токио
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Влюбленные Белла Хадид и The Weeknd были замечены в Токио 

Harper’s Bazaar 23 июля 2018
Фото: Harper’s Bazaar
О воссоединении пары, котора распалась в 2016 году, заговорили в июне, когда застукали модель и музыканта в воркующими в Каннах, затем на свидании в Париже, где они совершенно не скрывали своих теплых чувств. Следующее свидание Белла и Абель устроили в Токио. Молодые люди очень старались остаться незамеченными, но поклонники не дремлют и засняли влюбленных в одном из заведений. Почему они скрывают свои отношения на территории Америки неизвестно. Возможно, после первого реального опыта они не готовы афишировать отношения.
7/21/18: Video of Bella Hadid and Abel Tesfaye out in Tokyo, Japan. pic.twitter.com/ZdFEgebDMN
— Bella Hadid Daily (@BellaHadidDaily) 21 июля 2018 г.
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