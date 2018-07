Трамп считает войну с Ираном выгодной

1) ​О, смотрите, кое-что пытается сменить тему разговора — Энн Эпплбаум , журналистка

oh look, someone is trying to change the subject https://t.co/C9Y4WtP6Kp

— Anne Applebaum (@anneapplebaum) July 23, 2018

2) Трамп неоднократно изображал войну с Ираном чем-то, что президент сделал бы для внутренней политической выгоды — Сахил Капур, корреспондент Bloomberg

Trump has repeatedly depicted war with Iran an something a president would do for domestic political gain. Here are four examples 👇 pic.twitter.com/JdR1qM0BM8

— Sahil Kapur (@sahilkapur) July 23, 2018