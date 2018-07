Трехсекундный ролик с перепевшей Бритни Спирс собакой взорвал соцсети

Видеозапись за двое суток посмотрели более четырех миллионов человек.

В завываниях собаки по кличке Райли из Арканзаса миллионы людей по всему миру услышали пародию на американскую исполнительницу Бритни Спирс

Хозяин пса опубликовал видео, которое длится всего три секунды, в Twitter, и за два дня запись уже посмотрели 4,05 млн человек, из них 154 тысяч сделали репост, а более 384 тысяч пользователей поставили лайк.

Многие, как и владелец ставшей знаменитой собаки, считают, что звуки, которые она издает, похожи на те, что пропевает Спирс в начале песни Toxic.

Is it just me or does Riley sound like he’s singing toxic by Britney Spears? pic.twitter.com/XT4us4ERYD

— matt (@matthardn) 21 июля 2018 г.

Теперь Райли и ее хозяин собираются выпустить дебютный альбом под названием Nontoxic, о чем мужчина сообщили в социальных сетях.