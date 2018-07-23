В приморском зоопарке впервые родилась зебра

ВЛАДИВОСТОК , 23 июл — РИА Новости . Зебра Зоя из приморского зоопарка «Садгород» родила первого на Дальнем Востоке детеныша, сообщается в аккаунте учреждения в Instagram.

"В пятницу рано утром произошло невероятное событие — в семье зебр произошло пополнение. Зебра Зоя родила первую зебру в истории Сибири и Дальнего Востока. Это долгожданная малышка, ведь беременность у зебр длится один год. Зоя справилась самостоятельно, и на свет появилась чудесная девочка. Назвали мы её Александра", — говорится в сообщении.

Маленькая зебра уже крепко стоит на ногах, мать её кормит и оберегает. Животные гуляют в открытом вольере, добавили в учреждении.

В Instagram зоопарка опубликованы фото и видео с зеброй, которая, несмотря на то, что родилась несколько дней назад, уже обладает внушительными размерами.

❗️Первая зебра родилась на Дальнем Востоке. 🎉 Друзья, в пятницу, рано утром произошло невероятное событие — в семье зебр произошло пополнение. 🦓Зебра Зоя родила первую зебру в истории Сибири и Дальнего Востока. 😍🙀 Это долгожданная малышка, ведь беременность у зебр длится 1 год. Зоя справилась самостоятельно, и на свет появилась чудесная девочка. 🎀 Назвали мы её Александра. Малышка уже крепко стоит на ногах, мамочка её кормит и оберегает. Они гуляют в открытом вольере, и посетители могут за ними наблюдать. Спешите увидеть это чудо природы. 🎈 За фото спасибо @smitsmitty ➖ ➖ ➖ 📷 СМОТРИ, КОРМИ, ФОТОГРАФИРУЙ 📅 Ежедневно с 10:00 до 19:00 🌏 www.zoopark-vl.ru 📍 Владивосток, Воровского 24 «Б» ☎ +7 (423) 270-33-16 ➖ ➖ ➖ #zoopark_vl #zoopark_vladivostok #вл #вдк #владивосток #vl #vdk #vladivostok #зоопарк #зоопарк_россия #зоопаркроссия #зоо #зоопарк_вл #зоопарк_владивосток #контактный_зоопарк #vladivostok_city #vladivostok_people #vladivostok_beautiful #vladivostok_official

Публикация от ЗООПАРК САДГОРОД ВЛАДИВОСТОК (@zoopark_vl)

22 Июл 2018 в 2:18 PDT