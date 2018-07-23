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На Дальнем Востоке впервые родилась зебра
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На Дальнем Востоке впервые родилась зебра 

ТАСС 23 июля 2018
Фото: Дальний Восток
ВЛАДИВОСТОК, 23 июля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Первый известный случай рождения зебры в Дальневосточном федеральной округе (ДФО) произошел в зоопарке «Садгород» во Владивостоке. Как сообщила ТАСС директор зоопарка Алена Асновина, до сих пор не появлялось информации о зебрах в других зоопарках региона.
"Когда мы только привозили к нам пару зебр, мы узнавали ситуацию в других зоопарках, и нигде больше зебр не находили. И сейчас мы, по нашим оценкам, являемся единственным зоопарком в регионе с зебрами. Родившегося у нас жеребенка называем первой дальневосточной зеброй", — рассказала Асновина.
По ее словам, зебра родилась еще в пятницу 20 июля. Новорожденного жеребенка назвали Александрой. Директор зоопарка говорит, что это было действительно долгожданное событие, так как беременность у этих копытных длится целый год.
"Малышка уже крепко стоит на ногах, мать ее кормит и оберегает. Они гуляют в открытом вольере, и посетители могут за ними наблюдать", — написала Асновина в на страницах зоопарка в соцсетях.
Зоопарк «Садгород» находится в пригороде Владивостока. Здесь кроме типичных для уссурийской тайги зверей вроде кабанов, медведей, сов и тигров содержатся и экзотические для Дальнего Востока змеи, обезьяны, зебры и многие другие виды животных.
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