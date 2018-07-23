Шансы Ольги Бузовой растаяли: Денис Черышев показал свою девушку

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова предложила российскому футболисту взять ее в жены.

Российский футболист Денис Черышев , которому Ольга Бузова предложила жениться на ней, опубликовал в соцсети фотографии со своей девушкой.

Напомним, что во время игры сборной России с командой Хорватии после того, как Денис Черышев забил гол, телеведущая и певица Ольга Бузова на своей странице в Instagram заявила, что готова выйти за не замуж (подробнее…).

— Денис, ты попал в хит-парад моих мыслей. Жду звонка, подружки одобрили, — написала Ольга Бузова.

Денис @cheryshev90, ты попал в хит-парад моих мыслей жду звонка подружки одобрили @julsam_19 @mariapoga_ @larpav @alladepazjewellery @shirokovakatya15 @ilakav

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

7 Июл 2018 в 11:40 PDT После матча футболист не дал прямого ответа, однако намекнул, что у Ольги Бузовой нет шансов попасть в его семью. Позже стало известно, что сердце спортсмена занято. Денис Черышев опубликовал на своей странице в Instagram несколько фотографий со своей девушкой Кристиной Кобе, с которой они познакомились в Валенсии.

Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90)

17 Июл 2018 в 12:23 PDT