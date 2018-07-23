Шансы Ольги Бузовой растаяли: Денис Черышев показал свою девушку 

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова предложила российскому футболисту взять ее в жены.
Российский футболист Денис Черышев, которому Ольга Бузова предложила жениться на ней, опубликовал в соцсети фотографии со своей девушкой.
Напомним, что во время игры сборной России с командой Хорватии после того, как Денис Черышев забил гол, телеведущая и певица Ольга Бузова на своей странице в Instagram заявила, что готова выйти за не замуж (подробнее…).
— Денис, ты попал в хит-парад моих мыслей. Жду звонка, подружки одобрили, — написала Ольга Бузова.
Денис @cheryshev90, ты попал в хит-парад моих мыслей жду звонка подружки одобрили @julsam_19 @mariapoga_ @larpav @alladepazjewellery @shirokovakatya15 @ilakav
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
7 Июл 2018 в 11:40 PDT После матча футболист не дал прямого ответа, однако намекнул, что у Ольги Бузовой нет шансов попасть в его семью. Позже стало известно, что сердце спортсмена занято. Денис Черышев опубликовал на своей странице в Instagram несколько фотографий со своей девушкой Кристиной Кобе, с которой они познакомились в Валенсии.
Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90)
17 Июл 2018 в 12:23 PDT