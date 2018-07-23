Актриса сериала «Сладкая жизнь» ведет аскетический образ жизни

Звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова поражает своей силой воли. Не так давно девушка прошла десятидневный курс голодания, чтобы вернуть себе стройную фигуру. Лишний вес ей пришлось набрать по требованию режиссера для съемок в сериале «Сладкая жизнь». Правда, поклонникам ее пышные формы очень даже по душе, и сильно худеть актрисе не советовали. Испытание голодом Мария уже прошла. Теперь она принялась за духовное очищение. Вот уже два месяца девушка не употребляет алкоголь, не использует в обиходе ругань, а самое главное — не живет интимной жизнью с любимым мужчиной.

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Правда, последнее — воздержание от секса — актриса практикует, по признанию, для того, чтобы «повысить вибрации». В «Инстаграме» она рассказала поклонникам о прочитанных книгах, в которых женщинам для привлечения мужчин рекомендуется как можно дольше удерживаться от секса с ними. Как минимум, три месяца. Именно этот способ, уверяют авторы рекомендаций, помогут даме надолго привязать к себе мужчины мечты. Ведь быстрая «победа» гарантирует и быстрое охлаждение со стороны кавалера. Мария не уверена в правоте этих слов, поэтому поинтересовалась мнением поклонников. Она также привела в пример слова Николая Фоменко , который считает, что для крепких отношений секс на первом этапе знакомства просто необходим: «Для принятия решения — моя это женщина или нет?».

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«Будет самый лучший для тебя мужчина»: Боня утешает загрустившую БузовуПо словам Ольги, ей бы очень хотелось, наконец, порадовать бабушку внуками. «Когда с человеком не настроена глубокая-эмоциональная связь секс может закончится отчуждением. Это мое скромное убеждение», — считает Шумакова. Подписчики однозначно убеждают Марию, что все это миф. «Смотря с кем…», «А если три месяца все отлично, а потом — бах! — и не подошли друг другу в постели?», «А если ближайшие пару лет не суждено встретить свою любовь, тогда что?», «Вообще к чему какие-то сроки, не понимаю?». Кто-то не удержался от шутки: «Главное, грудь показывать на фотографии можно». Действительно, на новом снимке можно оценить полуобнаженные формы актрисы. Как долго Мария продержится на такой «диете» — покажет время. Фолловеры уже сегодня желают ей любви и уверенности в себе.

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