Королёву просят остепениться

45-летняя звезда эстрады Наташа Королёва продолжает восхищать публику великолепной фигурой и веселым характером. Правда, новая запись в «Инстаграме» вызвала у фанатов неоднозначную реакцию. «Ухууууууху, какого сегодня я оседлала красивого, стального коня!🏍🏍🏍🏍🏍Да, в мотиках есть свой колорит!» — так подписала Королева фотографию, на которой она позирует верхом на стильном чоппере. Правда, предстает она не в виде образцовой байкерши, а в довольно своеобразном наряде: тут и серьги-подвески, и цветастая юбка, и декольте, и бант в горошек.

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Подписчиков эта запись не привела в восторг, а только насмешила. «Ужас», «За картохой для борща на рынок собралась?», «Образ не особо», «Некрасиво и хабалисто», — возмущаются фолловеры. Некоторые попеняли певице на возраст: «Пора бы уже и остепениться». Нашлись и те, кто считает, что неудачный образ визуально состарил Наталью: «Очень похожа на бабушку у которой мозги в 70-х остались».

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Наташа Королева в юности носила еще более откровенные наряды, чем сейчасСегодня певица предалась воспоминаниям и поделилась архивным видео. Кадры были сделаны во время ее выступления в 90-х годах. Оказалось, что уже в то время Наташа Королева предпочитала провокационные образы. Было и такое мнение: «Наташ, что вы чудите? Превращаетесь в Солоху из „Вечера на хуторе близ Диканьки“. Впрочем, это сравнение вряд ли обидело Королеву: в свое время она с удовольствием примеряла на себя образ Солохи в фотопроекте Екатерины Рождественской . Совсем недавно Королёва „зацепила“ публику видео в „Инстаграме“, на котором она танцует под песню Филиппа Киркорова . Главную роль в видео исполняет ее знаменитый бюст — именно он в танце находится на первом плане. Тогда Наташу назвали „бомбой“ и „красоткой“, которая всегда умеет „подзажечь“.

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