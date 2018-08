Макклин сменил «Вест Бромвич» на «Стоук Сити»

Ирландский вингер Джеймс Макклин перешел из «Вест Бромвича» в «Стоук Сити», сообщает официальный сайт «гончаров».

Сумма трансфера составила пять миллионов фунтов. С учетом бонусов она может вырасти еще на миллион. 29-летний футболист в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Вест Бром» в премьер-лиге и забил один мяч. По итогам прошедшего сезона обе команды покинули премьер-лигу.

Stoke City have completed the signing of @JamesMcC_14 from @WBA The Potters have paid an initial £5million for the 29-year-old Republic of Ireland winger, although the fee could rise to £6million with add-ons. 👉 https://t.co/KfQcDUP495#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/XjxgE4CMsp

— Stoke City FC (@stokecity) 22 июля 2018 г.