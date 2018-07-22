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Под Астраханью трое детей погибли из-за опрокидывания лодки
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Под Астраханью трое детей погибли из-за опрокидывания лодки 

Газета.Ru 17 минут назад
Главное управление МЧС России по Астраханской области сообщило на своем сайте о гибели трех детей при опрокидывании лодки через реку Бузан в Володарском районе.
"Сегодня в 19.30 в ОДС ЦУКС поступило сообщение, что в 10-15 метрах от берега при перевозке детей через реку Бузан в с. Калинино (Володарский район) произошло опрокидывание лодки. В лодке находилось 9 человек, из них 7 — дети. В результате опрокидывания лодки предварительно утонуло 3 ребенка — 2009 г.р., 2010 г.р., 2003 г.р. ", — говорится в тексте официального сообщения.
Отмечается, что на месте проводят оперативные действия группа Володарского гарнизона, инспектор ГИМС, а также представители всех взаимодействующих министерств и ведомств. К месту направлены водолазы ГКУ «Волгоспас».
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