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В Старой Руссе дожди залили единственный въезд в город
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В Старой Руссе дожди залили единственный въезд в город 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Старой Руссе из-за проливных дождей оказались подтоплены городские улицы. Ливневая канализация не справилась с потоками воды в районе виадука, а это единственный въезд в город.
Как сообщила «РГ» и.о. главы администрации Старорусского района Надежда Егорова, в Старой Руссе выпала месячная норма осадков. Район виадука находится в низине и дождевая вода стекала именно туда.
Ливневая канализация, по словам чиновницы, в этом районе имеется, но с такой массой воды она справиться не могла. Поэтому воду стали откачивать помпами. Также Надежда Егорова сообщила, что на данный момент проблема в целом разрешена и основной объем воды откачан. Тем не менее, по информации сотрудницы "Российской газеты", которая сейчас находится в Старой Руссе, проблема до сих пор не разрешена и район виадука залит водой.
В социальных сетях жители Старой Руссы сообщают, что передвижение по улицам города затруднено. Автомобили массово глохнут. А тех машин, что все-таки проезжают по улицам, потоками воды срывает номера.
Примечательно, что в прошлом году улицы города также топило из-за дождей. Власти Старой Руссы проблему признают. По словам Надежды Егоровой, в ближайшее время в городе будет обследована вся сеть ливневой канализации.
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