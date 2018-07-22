В Старой Руссе дожди залили единственный въезд в город

В Старой Руссе из-за проливных дождей оказались подтоплены городские улицы. Ливневая канализация не справилась с потоками воды в районе виадука, а это единственный въезд в город.

Как сообщила «РГ» и.о. главы администрации Старорусского района Надежда Егорова , в Старой Руссе выпала месячная норма осадков. Район виадука находится в низине и дождевая вода стекала именно туда.

Ливневая канализация, по словам чиновницы, в этом районе имеется, но с такой массой воды она справиться не могла. Поэтому воду стали откачивать помпами. Также Надежда Егорова сообщила, что на данный момент проблема в целом разрешена и основной объем воды откачан. Тем не менее, по информации сотрудницы "Российской газеты" , которая сейчас находится в Старой Руссе, проблема до сих пор не разрешена и район виадука залит водой.

В социальных сетях жители Старой Руссы сообщают, что передвижение по улицам города затруднено. Автомобили массово глохнут. А тех машин, что все-таки проезжают по улицам, потоками воды срывает номера.

Примечательно, что в прошлом году улицы города также топило из-за дождей. Власти Старой Руссы проблему признают. По словам Надежды Егоровой, в ближайшее время в городе будет обследована вся сеть ливневой канализации.