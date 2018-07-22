Илия II заболел 

Католикос-патриарх Грузии Илия II почувствовал в воскресенье недомогание и не смог отслужить службу в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси.
Как сообщила журналистам личный врач патриарха Цисана Шартава, чьи слова приводит РИА Новости, на данный момент Илия II находится в патриархии, его здоровью ничто не угрожает.
По мнению медиков, ухудшение самочувствия могло произойти из-за резкого смена высот и перепада атмосферного давления после возвращения из горного поселка Пасанаури в 90 километрах от Тбилиси. Врачи советовали католикосу-патриарху не ходить на службу, однако он пренебрег их мнением.
Католикос-патриарх Илия II (Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года во Владикавказе, окончил Московскую духовную семинарию и академию. В 1977 года был избран главой Грузинской православной церкви. Выступает за восстановление монархии в Грузии.
Ранее католикос-патриарх всея Грузии перенес несколько операций на сердце или желчном пузыре в Германии. Во время одной из госпитализаций в 2017 году в Грузии были украдены печать и факсимиле патриарха. По словам теолога Георгия Тигинашвили, печать и факсимиле были использованы для назначения на вакантную должность глав епархий в Германии и Австрии.
В 2015 году, когда в результате наводнения в Тбилисском зоопарке погибли восемь человек и сбежала большая часть животных, Илия II обвинил в случившемся коммунистов, заявив, что при советской власти колокола и кресты церквей были переплавлены, а на вырученные деньги построен зоопарк. «Грех не останется без наказания. Сожалею, что грузины так пали, что за счет церковных колоколов и их уничтожения основали зоопарк. Вот результат этого. Погибли люди и уничтожены животные». Илия II предложил построить зоопарк в другом месте, «так как этот построен на грехе».