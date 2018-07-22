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Дмитрий Нагиев заработал четыре миллиона тамадой на свадьбе
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Дмитрий Нагиев заработал четыре миллиона тамадой на свадьбе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Торжество, по случаю бракосочетания некоего новокузнецкого предпринимателя и его избранницы Марии — дочери заведующего кардиоотделением краевой больницы скорой помощи Александра Тимофеева, прошло в столице Алтайского края.
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Нагиев Дмитрий ВладимировичДмитрий Нагиев — выдающийся российский актер и шоумен. Но к своей сегодняшней заслуженной славе он шел без малого двадцать лет. На банкет в один из барнаульских шикарных ресторанов для молодоженов и их многочисленных гостей были приглашены Александр Серов и Доминик Джокер, которые исполнили несколько своих лирических хитов. Тамадой мероприятия выступил популярный шоумен и актер Дмитрий Нагиев. Надо, сказать, что Нагиеву не впервой проводить свадебные мероприятия. Он и в этом деле мастер. Любой, предложенный ему сценарий он умеет украсить уместными шутками и импровизациями.
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О гонорарах, приглашенных звезд, открыто не сообщается, однако доподлинно известно, что только Дмитрий Нагиев за подобную работу берет не менее четырех миллионов рублей, — сообщает eg.ru.
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