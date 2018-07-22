«Ну, это перебор»: защитник сборной Франции искупался в душе с Кубком Мира

Чемпион мира 2018, защитник сборной Франции и СК «Барселона» Самюэль Юмтити удивил фанатов новой фотографией. Ее футболист опубликовал и в «Твиттере», и в «Инстаграме». Фотография сделана в душе, и на ней Юмтити наслаждается водными процедурами в компании… Кубка мира.

«С такой красотой не хочется расставаться даже в душе», — признается спортсмен в подписи под фото.

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Многих восхитила смелость футболиста. «Вы лучшие», «Ты заслужил», «Чемпионам можно все», — пишут футболисту в комментариях. Но многие возмутились: что за вольготное обращение с самым драгоценной наградой в футболе?

«Ну, это перебор. Побольше уважения к трофею, пожалуйста», — пишет один из пользователей. «Даже Овечкин в душ с Кубком Стэнли не ходил», — отмечает другой. Правда, Александр Овечкин не так давно угощал друзей черной икрой, которой он щедро наполнил свой трофей.

Перу и Уругваем и Кубок Мира — второй в истории сборной Франции. В прошлый раз «мушкетеры» завоевали золото в 1998 году. На мундиале этого года французы обыграли Данию Австралию (на групповом этапе), разобрались с Аргентиной Бельгией , а в финале без особого труда разгромили сильную команду Хорватии

За плечами Самюэля Юмтити — 5 матчей ЧМ-2018 и один забитый на чемпионате гол.