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Сотрудники МЧС РТ спасли троих рыбаков на Волге и передали их в полицию
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Сотрудники МЧС РТ спасли троих рыбаков на Волге и передали их в полицию 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Троих спасённых на Волге рыбаков пришлось передать в полицию из-за агрессивного поведения. Мужчины потеряли весло и потеряли управление.. Сигнал о бедствии поступил сегодня в 07.38. Спасателям сообщили, что трое мужчин вышли на воду с острова Щурячий, но по неосторожности потеряли весло и их резиновую лодку начало уносить вниз по течению. — В 11.20 спасателями зонального поисково-спасательного отряда №2 на реке Волга, на расстоянии 300 м от берега вблизи поселка Займище Кировского района Казани спасены трое рыбаков на резиновой лодке. По предварительным данным граждане находились в алкогольном опьянении, –рассказали в пресс-службе МЧС РТ. Сообщается, что спасённые вели себя агрессивно, поэтому их переданали в полицию.
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