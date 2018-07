Толпа двойников Эрнеста Хемингуэя устроила «бег от быков»

Послы и официальные лица Госдепартамента , равно как и все остальные, понятия не имеют о «соглашениях» Трампа и Путина, которые они достигли согласно их заявлениям, поскольку их не ознакомили с этим, как это обычной принято. — Алек Лун , корреспондент газеты «Телеграф»

Мужчина ​застрелил свою бабушку и подругу, затем устроил полицейские гонки преследования, разбил свой автомобиль и забежал в многолюдный супермаркет Лос-Анджелеса . — Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс»

За последние шесть недель я 18 раз летал самолетами «Аэрофлота» S7 . И вот сегодня — рейсом «Бритиш Эйруэйз», и только его вылет был отложен, и только здесь пришлось платить за бутерброд. [В следующем твите примечание: Хотя, по правде говоря, бутерброды «Аэрофлота» отвратительны (Tho to be fair the sandwiches on Aeroflot are disgusting]). — Шон Уокер, ​корреспондент газеты «Гардиан»

​Цель Кубы — построение социализма, а не коммунизма, о чем записано в проекте Конституции. — Информационное агентство «Рейтер»

​Мнение: Трамп видит умерших и общается с ними. — Газета «Вашингтон Пост»

Толпа двойников Эрнеста Хемингуэя прошла по улицам города Ки-Уэст , в котором писатель жил и творил в 30-е годы. Они устроили пародийный «бег от быков» в честь корифея литературы в 119-й день его рождения. — Информационное агентство «Франс-пресс»

