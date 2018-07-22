Милявская перешла все границы в поцелуе с Киркоровым 

Звезда отечественной эстрады Лолита Милявская опубликовала у себя в Instagram два поста подряд. В первом она спела на видео «Еду, еду, еду к ней. Еде к Лаймочке моей!» и подписала песню следующим образом: «Всегда рада быть на фестивале Лаймы. Он необычный и уже 3 года живет полноценной, а главное дышит творчеством вне форматов».
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Во втором, Милявская разместила фотографию, на которой она страстно целует Филиппа Киркорова, правда через стекло аэропорта. «Это переход границы. Я уже прошла, а Филипп прилетел и ещё был по ту сторону Евросоюза. Как здорово, что благодаря фестивалю Лаймы, границ не существует!»
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Лолита Марковна МилявскаяЛолита Марковна Милявская — советская, российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссер. Подписчики, конечно, обомлели, но в большинстве правильно поняли Лолин юмор. «Прикольное фото», « Как у вас там весело», «Удачи и успеха вам, браво, браво, браво», «Мои любимые! И я хочу к вам!», «Лолита, вы похудели! Супер», «Классная фотка, гениальная задумка», «Лола, как же успеть за вами? Кажется, вот только была на концерте, но опять есть песни, которые я ещё не слышала живьём, в зале! Держу в руках новый альбом, могу говорить о нём только в превосходной степени! А за выступление в Юрмале говорю: Браво!», — написали они.