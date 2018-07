Полиция задержала молодого человека, удерживавшего заложников в Голливуде

Полиция Калифорнии задержала 18-летнего афроамериканца, который ранее захватил заложников в магазине сети Trader Joe’s. Об этом сообщается в микроблоге в Twitter.

#UPDATE: We have successfully taken the suspect into custody without incident. The situation remains fluid as officers move forward clearing the location.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) 22 июля 2018 г.

По сообщениям очевидцев, он вышел из магазина вместе с четырьмя заложниками, причем оружие стрелка вынес один из них. Предварительно, молодой человек все же получил ранение, когда отстреливался от сотрудников полиции.

One of the four people/hostages that were tending to the injured gunman walked out of the store holding his gun above her head…he walked out with them #SilverLake #traderjoes #humandrama #hollywood

— marilyn martinez (@marilyn82223383) 22 июля 2018 г.

Сообщается, что заложники ухаживали за ним.

На месте ЧП ход переговоров контролировал лично мэр Лос-Анжелеса Эрик Гаркетти. После завершения спецоперации он поблагодарил службы за отличное ее проведение.

The suspect at #SilverLake #TraderJoes is in #LAPD custody. Thank you to @LAPDHQ and all of our first responders for their bravery and swift action to resolve this incident.

— Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) 22 июля 2018 г.

Ранее Пятый канал сообщал, что молодой человек после ссоры с бабушкой убил ее и, схватив свою 20-летнюю подругу скрылся на Toyota Camry. Преследовавшая его полиция догнала около сетевого магазина Trader Joe’s, в который молодой человек вбежал, предварително выстрелив в свою девушки и отстреливаясь от правоохранителей.