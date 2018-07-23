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Аналитики: «Челси» разгромит австралийский «Перт Глори» в товарищеском матче
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Аналитики: «Челси» разгромит австралийский «Перт Глори» в товарищеском матче 

Чемпионат.com 23 июля 2018
Фото: ChelseaNews.Ru
Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча «Перт Глори» (Австралия) — «Челси». Начало встречи 23 июля запланировано на 14:30 по московскому времени.
Букмекеры предлагают поставить на победу «Челси» за 1.18. Шансы «Перт Глори» на победу оценены коэффициентом 13.0. Поставить на ничью можно за 8.00.
Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.37, а на ТМ 2,5 гола — за 2.90.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.98. Победа «Челси» всухую оценивается в 1.80.
Победа «Челси» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.60.
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