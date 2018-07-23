Аналитики: «Челси» разгромит австралийский «Перт Глори» в товарищеском матче

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча «Перт Глори» (Австралия) — «Челси». Начало встречи 23 июля запланировано на 14:30 по московскому времени.

Букмекеры предлагают поставить на победу «Челси» за 1.18. Шансы «Перт Глори» на победу оценены коэффициентом 13.0. Поставить на ничью можно за 8.00.

Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.37, а на ТМ 2,5 гола — за 2.90.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.98. Победа «Челси» всухую оценивается в 1.80.

Победа «Челси» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.60.