Полиция Голливуда оцепила магазин, где вооруженный мужчина захватил заложников

Полиция и спецназ в субботу, 21 июля, оцепила магазин в районе Серебряного озера в Лос-Анжелесе, где вооруженный мужчина захватил заложников. По неофициальным данным их может быть от 20 до 30 человек.

#Breaking: We’re hearing 20-30 people may still be inside the Trader Joe’s in #SilverLake. Gunman believed to be holding hostages near the checkout stands. #cbsla @CBSLA pic.twitter.com/yxwL93B9DU

— Peter Daut (@CBSLAPeter) 21 июля 2018 г.

По данным очевидцев, публикующих кадры спецоперации в социальных сетях, преступник уходил от погони, после чего врезался в столб и вбежал в магазин. Известно, что в машине с ним находился еще один человек — заложник или сообщник не сообщается. Пострадавшего увезли на карете скорой помощи.

#Breaking: Now watching people climb out the window at Trader Joe’s in #Silverlake. Heartbreaking. #cbsla @cbsla pic.twitter.com/s1BXwGcJZ3

— Peter Daut (@CBSLAPeter) 21 июля 2018 г.

Также известно, что из помещения удалось вывести группу детей, а также одного раненого. Несколько человек смогли спастись, вылезая через окно.

Обстоятельства произошедшего уточняются.