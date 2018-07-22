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Полиция Голливуда оцепила магазин, где вооруженный мужчина захватил заложников
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Полиция Голливуда оцепила магазин, где вооруженный мужчина захватил заложников 

Пятый канал 10 часов назад
Полиция и спецназ в субботу, 21 июля, оцепила магазин в районе Серебряного озера в Лос-Анжелесе, где вооруженный мужчина захватил заложников. По неофициальным данным их может быть от 20 до 30 человек.
#Breaking: We’re hearing 20-30 people may still be inside the Trader Joe’s in #SilverLake. Gunman believed to be holding hostages near the checkout stands. #cbsla @CBSLA pic.twitter.com/yxwL93B9DU
— Peter Daut (@CBSLAPeter) 21 июля 2018 г.
По данным очевидцев, публикующих кадры спецоперации в социальных сетях, преступник уходил от погони, после чего врезался в столб и вбежал в магазин. Известно, что в машине с ним находился еще один человек — заложник или сообщник не сообщается. Пострадавшего увезли на карете скорой помощи.
#Breaking: Now watching people climb out the window at Trader Joe’s in #Silverlake. Heartbreaking. #cbsla @cbsla pic.twitter.com/s1BXwGcJZ3
— Peter Daut (@CBSLAPeter) 21 июля 2018 г.
Также известно, что из помещения удалось вывести группу детей, а также одного раненого. Несколько человек смогли спастись, вылезая через окно.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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