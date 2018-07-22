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Видео про морских котиков, которые проявили нежность к дайверам
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Видео про морских котиков, которые проявили нежность к дайверам 

Letidor.ru 13 часов назад
Фото: Letidor.ru
Вы только посмотрите, как эти ластоногие обнимают незнакомцев!
Мы не раз вам показывали, с какой любовью животные относятся к людям, будь то собаки, кошки или даже белки. Видео с их участием всегда пользуются огромной популярностью, так как их забота и внимание к людям просто поражает окружающих.
А как вы думаете, могут ли дикие животные, которые живут в своей естественной среде обитания, проявлять нежность к людям?
Этот видеоролик изменит ваше представление о дикой природе.
Его сняли дайверы, которые погрузились на дно океана в поисках морских котиков, и нашли сразу трех малышей.
Встреча с ластоногими предвосхитила ожидание дайверов: котики не испугались незнакомцев, а, наоборот, стали играть с ними и даже обнимать их за плечи и руки.
Скорее смотрите ролик про самых очаровательных малышей морских котиков!
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