Фрэйзер-Прайс выступила на этапе «Бриллиаантовой лиге» впервые с 2016 года. И выиграла 100-метровку

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне состоялись забеги на 100 метров у мужчин и у женщин. Среди мужчин первенствовал Ронни Бэйкер из США . В тройку также попали Джарнел Хьюз и Акани Симбине. У женщин победу одержала ямайка Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс, второй стала Дезереа Брайант, третьей — Джоньел Смит.

Двукратная олимпийская чемпионка Фрэйзер-Прайс выступила на этапе «Бриллиантовой лиги» впервые с 2016 года.

🎥 WATCH: In her first appearance at a #DiamondLeague meeting since 2016, four-time #DiamondTrophy winner @realshellyannfp rolled back the years with a brilliant victory in the 100m.https://t.co/RsfrXgQGu2 🇯🇲 💎#DiamondLeague#RoadToTheFinal

— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 21 июля 2018 г.

🎥 WATCH: @ronnie_baker14 cemented his status as a favourite for the #DiamondTrophy when he stormed to a winning 9.90 in the 100m at #LondonDL. 💎#DiamondLeague#RoadToTheFinalhttps://t.co/q4LyoFqPdD

— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 21 июля 2018 г.

"Бриллиантовая лига"

100 м Мужчины

1. Ронни Бэйкер (США) — 9,90 2. Джарнел Хьюз (Великобритания) — 9,93 3. Акани Симбине ( ЮАР ) — 9,94 Женщины