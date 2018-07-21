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Агутин в кругу близких: артист показал зажигательные снимки с празднования юбилея
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Агутин в кругу близких: артист показал зажигательные снимки с празднования юбилея 

Teleprogramma.pro 15 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
На этой неделе Леонид Агутин отметил свой юбилей в кругу близких. На торжество к имениннику приехали его дочери Полина (постоянно живет в Германии) и Лиза (с детства живет в США), многочисленные друзья и коллеги. И, конечно, рядом с Агутиным в этот день были папа и жена Анжелика Варум.
Музыкант и певец в свой день рождения получил огромное количество поздравлений в соцсетях. Артиста называют самым достойным мужчиной на российской сцене, мужем-мечтой, идеальным отцом и т.д. Агутин не забыл всех поблагодарить,
Торжество по случаю юбилей получилось масштабным. Так, признаются гости, не веселились многие годы. Гостей развлекали Шнур, дочь артиста Лиза, Николай Фоменко, Николай Пресняков-младший, Наталья Подольские и многие другие. Завершился вечер поеданием роскошного торта, который был изготовлен специально для этого вечера известным кондитером Ренатом Азгамовым.
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К своим 50 годам Леонид Агутин подошел счастливым отцом, состоявшимся мужем, успешным музыкантам. Но в жизни, признается он, было разное: и развод, и период пристрастия к алкоголю, и сложные отношения с дочерью. Однако ему удалось со всем справиться.
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