Агутин в кругу близких: артист показал зажигательные снимки с празднования юбилея

На этой неделе Леонид Агутин отметил свой юбилей в кругу близких. На торжество к имениннику приехали его дочери Полина (постоянно живет в Германии ) и Лиза (с детства живет в США ), многочисленные друзья и коллеги. И, конечно, рядом с Агутиным в этот день были папа и жена Анжелика Варум

Музыкант и певец в свой день рождения получил огромное количество поздравлений в соцсетях. Артиста называют самым достойным мужчиной на российской сцене, мужем-мечтой, идеальным отцом и т.д. Агутин не забыл всех поблагодарить,

Торжество по случаю юбилей получилось масштабным. Так, признаются гости, не веселились многие годы. Гостей развлекали Шнур, дочь артиста Лиза, Николай Фоменко , Николай Пресняков-младший, Наталья Подольские и многие другие. Завершился вечер поеданием роскошного торта, который был изготовлен специально для этого вечера известным кондитером Ренатом Азгамовым.

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К своим 50 годам Леонид Агутин подошел счастливым отцом, состоявшимся мужем, успешным музыкантам. Но в жизни, признается он, было разное: и развод, и период пристрастия к алкоголю, и сложные отношения с дочерью. Однако ему удалось со всем справиться.