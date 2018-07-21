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Болезнь рекордам не помеха: грузин переплыл море и сделал предложение любимой
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Болезнь рекордам не помеха: грузин переплыл море и сделал предложение любимой 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Паралимпиец Давид Гиоргобиани стал первым человеком с ОВЗ, переплывшим Тбилисское море. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходило установление рекорда
Давид Гиоргобиани, 31-летний грузинский паралимпиец, смог переплыть т.н. Тбилисское море в ширину — тем самым он стал первым среди людей с ОВЗ, кто смог вплавь преодолеть такое расстояние.
Давид — носитель редкой генетической болезни Шарко-Мари-Тута, которая возникла у него в возрасте 26 лет. Он решил не сдаваться и стал ставить перед собой разные цели и задачи, развивая свое тело.
После того, как Давид установил свой рекорд, переплыв Тбилисское море, там же на берегу он сделал предложение руки и сердца своей любимой девушке.
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