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В Новосибирской области перестали регистрировать случаи заражения бешенством
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В Новосибирской области перестали регистрировать случаи заражения бешенством 

ngs.ru 17 часов назад
Фото: ngs.ru
В последние годы случаев рабической инфекции (бешенства) среди населения Новосибирской области не зарегистрировано. Об этом сообщается на сайте областного Роспотребнадзора.
В прошлом, 2017 году, за медицинской помощью в медучреждения Новосибирской области по поводу укусов животными обратилось 7483 человека — это на 2,2% меньше, чем за 2016 год. Большая часть — 62,7% укусов — приходилась на долю домашних животных, 33,3% укусов — на безнадзорных животных и 4% укусов — на диких животных.
За шесть месяцев 2018 года за медицинской помощью с укусами животных обратилось 3725 человек: из них 63,7% укусов пришлось на долю домашних животных, 32,4% укусов от безнадзорных животных, 3,9% укусов — диких животных. Ни одного случая заражения бешенством в этот период выявлено не было. Всем пострадавшим был назначен специальный курс лечения.
Недавно НГС также сообщал о подробной статистике по ВИЧ-инфекции, опубликованной Роспотребнадзором.
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