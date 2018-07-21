В Новосибирской области перестали регистрировать случаи заражения бешенством

В последние годы случаев рабической инфекции (бешенства) среди населения Новосибирской области не зарегистрировано. Об этом сообщается на сайте областного Роспотребнадзора.

В прошлом, 2017 году, за медицинской помощью в медучреждения Новосибирской области по поводу укусов животными обратилось 7483 человека — это на 2,2% меньше, чем за 2016 год. Большая часть — 62,7% укусов — приходилась на долю домашних животных, 33,3% укусов — на безнадзорных животных и 4% укусов — на диких животных.

За шесть месяцев 2018 года за медицинской помощью с укусами животных обратилось 3725 человек: из них 63,7% укусов пришлось на долю домашних животных, 32,4% укусов от безнадзорных животных, 3,9% укусов — диких животных. Ни одного случая заражения бешенством в этот период выявлено не было. Всем пострадавшим был назначен специальный курс лечения.