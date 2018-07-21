«ПСЖ» пожелал удачи «Спартаку» в новом сезоне 

Официальная страница «ПСЖ» в Твиттере пожелала "Спартаку" удачного сезона. Ранее красно-белые опубликовали фотографию главного тренера Массимо Карреры и защитника Сальваторе Боккетти в компании с Джанлуджи Буффоном. Напомним, что обе команды проводят сбор в Австрии и заселились в один отель.
"Рады видеть вас в Клагенфурте с Буффоном. Хорошего сезона", — говорится в сообщении французов.
Heureux de vous avoir croisé à Klagenfurt 🇦🇹, avec @gianluigibuffon 🇮🇹 Bonne saison à vous 👋 https://t.co/9tRaf0LRbH
— Paris Saint-Germain 🇫🇷 (@PSG_inside) 21 июля 2018 г.