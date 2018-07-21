Мария Голубкина снова продает свой подмосковный дом

Мария Голубкина опубликовала на странице в социальной сети пост с фотографией небольшой части внутреннего помещения и объявлением «Продаю дом в Химках . Ищу покупателя». В кадр попали коробки для переезда и множество хаотично разбросанных фотографий, журналов и книг.

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Известная артистка уже выставляла этот же дом на продажу, но, судя по всему, покупатель по-прежнему не нашелся. За то время, что помещение было выставлено на торги, Голубкина успела запланировать и отменить свадьбу с Борисом Ливановым , сыном легендарного Василия Ливанова . Пара, проведя вместе лишь несколько месяцев, рассталась из-за несовпадений характеров.

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