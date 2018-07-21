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В ростовском зоопарке завершилась реконструкция вольера для белых медведей
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В ростовском зоопарке завершилась реконструкция вольера для белых медведей 

161.ru 21 июля 2018
Фото: 161.ru
Для мишек в бассейне появился остров
У белой медведицы Кометы и ее супруга Якута теперь есть собственный остров. И дело здесь вовсе не в причуде какого-нибудь олигарха, купившего для животных где-нибудь клочок суши в Карибском море. Просто в ростовском зоопарке обновили вольер для белых мишек.
— В ходе реконструкции восстановлена чаша бассейна, устранена течь, установлены системы очистки воды, ее охлаждения в летний период и подогрева зимой. Напольное покрытие вольера выполнено из натуральных материалов, — пояснили в зоопарке.
В следующем году власти планируют построить для медведей большой вольер для прогулок
Чтобы постояльцам зверинца было где укрыться от палящего донского солнца, в вольере установили навес. А посреди бассейна разместили остров с новыми игрушками.
— В 2019 году планируется строительство большого выгульного вольера. После его реализации, экспозиционный комплекс белых медведей Ростовского-на-Дону зоопарка будет самым большим и современным на территории Российской Федерации, — сообщил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев.
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