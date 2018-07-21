В ростовском зоопарке завершилась реконструкция вольера для белых медведей

Для мишек в бассейне появился остров

У белой медведицы Кометы и ее супруга Якута теперь есть собственный остров. И дело здесь вовсе не в причуде какого-нибудь олигарха, купившего для животных где-нибудь клочок суши в Карибском море. Просто в ростовском зоопарке обновили вольер для белых мишек.

— В ходе реконструкции восстановлена чаша бассейна, устранена течь, установлены системы очистки воды, ее охлаждения в летний период и подогрева зимой. Напольное покрытие вольера выполнено из натуральных материалов, — пояснили в зоопарке.

В следующем году власти планируют построить для медведей большой вольер для прогулок

Чтобы постояльцам зверинца было где укрыться от палящего донского солнца, в вольере установили навес. А посреди бассейна разместили остров с новыми игрушками.