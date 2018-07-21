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Музыкальный набор от TheFatRat для Dota 2 выпустят после TI8. На YouTube вышла полная версия
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Музыкальный набор от TheFatRat для Dota 2 выпустят после TI8. На YouTube вышла полная версия 

CyberSport.ru 21 июля 2018
Фото: CyberSport.ru
Музыкальный набор для Dota 2 от немецкого продюсера Кристиана TheFatRat Бюттнера появится в игре после The International 2018. Об этом сообщил Мэттью Cyborgmatt Бейли в Twitter. You can now listen to the full version of the upcoming @ThisIsTheFatRat «Warrior Songs» #Dota2 Music Pack which is scheduled for release after The International 2018. 🎧 YouTube: https://t.co/b1OzrpDOw9🎧 Spotify: https://t.co/QzaJUp0RWx🎧 iTunes: https://t.co/EJeShY6S0g pic.twitter.com/DVlKA05aGW— Matthew Bailey (@Cyborgmatt) July 20, 2018
Стала доступна для прослушивания полная версия музыкального набора Warrior Songs от TheFatRat, который выпустят после TI8. Ссылки на YouTube, Spotify и iTunes TheFatRat начал музыкальную карьеру в 2011 году. Он получил известность благодаря треку Unity, который вышел в 2014 году и собрал более 100 млн просмотров на YouTube, а в 2016 году его EP Jackpot занял 23 место в чарте электронных и танцевальных альбомов Billboard. На канал TheFatRat на YouTube подписалось 2,8 млн человек. В киберспорте он выступал на открытии ESL One Cologne 2017, а его трек Fly Away стал официальным гимном чемпионата. В конце 2017 года объявил о подготовке музыкального набора для Dota 2.
TheFatRat — не первый известный музыкант, который появится в клиенте игры. Ранее музыкальные наборы для Dota 2 выпустили Мэтт Лэнг, deadmau5 и JJ Lin.
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