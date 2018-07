Вести из соцсетей: Супермену нужен лосьон, Бомбардировщик то с женой, то с киборгом

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

Всего через неделю Роберта Истера ждёт самое серьёзное испытание в карьере

#DidYouKnow: IBF Lightweight Champ @roberteaster_jr made his pro debut in 2012 in LA at the @staplescenterla—the same venue he will fight fellow titleholder @teammikeygarcia on July 28 in a 135-pound title unification. «My first pro fight was at STAPLES Center and even though it was early on an undercard, I still felt like there were 10,000 fans watching me. I just fought my fight. There will be no excuses on July 28.» #GarciaEaster

19 Июл 2018 в 6:59 PDT Альберто Мачадо отрабатывает последние штрихи с Фредди Роучем перед субботним боем

Ready for this Saturday @explosivo_machado #boxer #WBA #champion #MachadoMensah #HBO #fightlife #fightnight #boxing #TeamMachado @realmiguelacotto #BryanPerez #HectorSoto @juan.deleon.39948 @pillot20 @wildcardboxingclub @wildcardboxingstore @miguelcottopromotions @goldenboyboxing @hbo @hboboxing … Photo by Bryan Perez

19 Июл 2018 в 6:18 PDT Эндрю Табити энергично метелит лапы тренера

WE THE BEST @floydjoymayweathersr @themoneyteam @themoneyteamrussia @affiliationmanagement @mayweatherpromotions @flavrxtracts

19 Июл 2018 в 11:22 PDT Хабиба Нурмагомедова провожают в путь на другой конец света

Братья провели. Предстоит облететь пол Мира. Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжело промахнуться. Все будет так, как пожелает Всевышний, наша задача делать причины. #Alhamdulillah

20 Июл 2018 в 3:53 PDT Майки Гарсия любит быть в центре внимания

PBC EXCLUSIVE: See the full interview with WBC Lightweight World Champion @teammikeygarcia as he talks about his July 28 title unification vs @roberteaster_jr and what welterweight titleholder he would like to face in the near future. #GarciaEaster WATCH on our website.

19 Июл 2018 в 4:07 PDT Маурисио Сулеймана потянуло на былое: Майк Тайсон рассказывает о мечте выиграть олимпиаду

@miketyson vintage

My respects to this great warrior and excellent friend @ant_crolla86 #teamcrolla #teamlinares #lasvegas

19 Июл 2018 в 7:52 PDT Флойд Мэйуэзер: никаких цепей, только бриллианты

19 Июл 2018 в 8:14 PDT Шеннон Бриггс заводит толпу: «Let’s go champ!»

Lord of the Champs! They can’t stop us! The Champ-Champ Army! Youth united worldwide! We about positivity! We chillin. The youth motivating. They got my back. They said Chizzy send us in I had to tell them #ChillChampChill love y’all! #ChampsUnited #LordChizzingtonOfChampchester which is located ten miles North of #Colchester Look at us! Look at us! They hiding me out until I can resurface and the heat die down. #ScotlandYard on my case. They saying I’m bullying again #LETSGOCHAMP #LETSGOCHAMP #LETSGOCHAMP EVEN A WORLDWIDE PARDON WONT STOP ME! cHaAaMmpP

20 Июл 2018 в 8:28 PDT Мэнни Пакьяо приветствуют филиппинские военные

20 Июл 2018 в 1:50 PDT Дмитрий Бивол бегает…

Citius, Altius, Fortius Faster, Higher, Stronger #hboboxing #vsenabox #бокс #boxeo @jannarussia

19 Июл 2018 в 10:36 PDT …прыгает…

…и спаррингует

What an awesome day today! My big brother @kearycolbert came to the gym got a session in and we got to spend some quality time! My nephew Kaden is huge! Years passed us by! Our boys got to play together! ##family #familia

19 Июл 2018 в 8:24 PDT Дмитрий Кудряшов активно работает на лапах

ну где вы?которым надоели мои собаки и мероприятия, теперь каждый день, смотрим бокс Repost @bupascoach ・・・ Дмитрий Кудряшов #boxing #mitts #pafwork #vsenabox

20 Июл 2018 в 6:25 PDT Дионтэй Уайлдер с женой на красной дорожке ESPY

Blessings #Espys2018 #BombZquad

19 Июл 2018 в 1:18 PDT Виктор Постол встретился с Иваном Редкачем

@icemanpostol @postolola Happy Birthday Twins 2 year

20 Июл 2018 в 9:37 PDT Мигель Котто с Каллумом Смитом

Miguel Cotto 6 x World Champion

19 Июл 2018 в 3:19 PDT Карл Фрэмптон восстанавливается в ледяной ванне

Big @Stevenward_ doesn't like the ice baths pic.twitter.com/6Z8stiAUKt

— Carl Frampton MBE (@RealCFrampton) 20 липня 2018 р.

Постер боя Дерека Чисоры и Карлоса Такама

The vacant @WBABoxing International Heavyweight Championship is now up for grabs when @dellboychisora and Carlos Takam collide next Saturday #ChisoraTakam #WhyteParker pic.twitter.com/xoCcQpmZ8A

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 20 липня 2018 р.

“Durability Test” 13 Weeks PostOp — Feels Sturdy — Confidence Increasing — Creativity Flying Off The Charts My Good Investments In The Pre-Season Have Made A Huge Difference In My Recovery Knowledge Is Power SnapJitsu #snapintuit -Team El Cucuy-@itscoachren pic.twitter.com/uJUhfun744

— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 20 липня 2018 р.

Канело Альварес боксирует с тенью

Cumpleaños, mariachi, entrenamiento… Así se prepara @Canelo para enfrentar a @GGGBoxing pic.twitter.com/6wy6yKFxF6

— ESPN Boxeo (@ESPNBoxeo) 18 липня 2018 р.

Крис Сайборг с Дионтэем Уайлдером

#Letsgochamp @espn #ESPY2018 with @BronzeBomber pic.twitter.com/vPeB8sqQwG

— CyborgVNunes (@criscyborg) 19 липня 2018 р.

Адонису Стивенсону за рулём Ferrari нужен лосьон

I need lotion. pic.twitter.com/nb0FUsOp1d

— Adonis Stevenson (@AdonisSuperman) 19 липня 2018 р.

