В Красноярском крае на волю выпустили полмиллиона мальков осетра 

В Красноярском крае на природоохранной территории Прутовского мелководья на волю выпусти полмиллиона мальков осетра.
Как отмечают в Росрыболовстве, именно в этом месте комфортная среда для рыбы, много корма и нет опасных хищников. Малькам всего по 3 месяца. Вес каждого в среднем около 50 граммов. Чтобы превратиться в настоящую рыбу, им понадобится 10-15 лет. Отметим, что из-за браконьеров популяция осетровых в регионе в настоящий момент на грани исчезновения. Такие акции, по мнению специалистов, очень важны для экологии.