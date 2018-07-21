Ещё
Во Флориде большую черепаху выпустили в океан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Флориде большую черепаху выпустили в океан 

Мир24 21 июля 2018
Во Флориде шумно и весело выпустили в океан большую морскую черепаху, сообщает телеканал «МИР 24».
Несколько месяцев назад животное вынесло на берег. О нем позаботились ветеринары вместе с экологами. С помощью антибиотиков они вылечили черепахе желудок. После недолгой реабилитации животное снова выпустили в дикую природу. Чтобы отслеживать ее местоположение, на панцирь установили прибор GPS-навигации.
«Очень важно защитить морских черепах, потому что они являются частью нескольких экосистем. Наша задача — вылечить животное и отпустить в привычную среду обитания», — отметил эколог Дэн Эванс.
Сейчас во Флориде с помощью встроенных датчиков следят за жизнью 20 морских черепах. Самая крупная из них по кличке Коко весит 95 килограммов. Она же и самая пожилая — недавно ей исполнилось 45 лет.
Напомним, год назад, в конце июля в честь дня рождения короля Махы Ватчиралонгкона, Рамы Десятого в Таиланде в море выпустили свыше тысячи вылупившихся в неволе черепах. 1066 черепашат выпустили военные моряки и их семьи, учащиеся окрестных школ и приглашенные знаменитости. Число черепашек неслучайно — оно символизирует пожелание долгих лет жизни королю Раме Десятому. Вторая часть числа означала возраст короля в День рождения плюс один год.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В Петербурге обитателей зоопарка спасают от жары ледяными тортами Девятилетний австралиец весит 178 килограммов Выживший в Амазонии туземец впервые за десятки лет попал на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России152
Ученого арестовали по делу о госизмене63
Стриж вернула ребенка в детский дом20
Эрдогана задержали на Красной площади11
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат338
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
08:45
Иран предупредил США о «матери всех войн»
В мире
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение