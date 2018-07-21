Во Флориде большую черепаху выпустили в океан

Во Флориде шумно и весело выпустили в океан большую морскую черепаху, сообщает телеканал «МИР 24».

Несколько месяцев назад животное вынесло на берег. О нем позаботились ветеринары вместе с экологами. С помощью антибиотиков они вылечили черепахе желудок. После недолгой реабилитации животное снова выпустили в дикую природу. Чтобы отслеживать ее местоположение, на панцирь установили прибор GPS-навигации.

«Очень важно защитить морских черепах, потому что они являются частью нескольких экосистем. Наша задача — вылечить животное и отпустить в привычную среду обитания», — отметил эколог Дэн Эванс.

Сейчас во Флориде с помощью встроенных датчиков следят за жизнью 20 морских черепах. Самая крупная из них по кличке Коко весит 95 килограммов. Она же и самая пожилая — недавно ей исполнилось 45 лет.

Напомним, год назад, в конце июля в честь дня рождения короля Махы Ватчиралонгкона, Рамы Десятого в Таиланде в море выпустили свыше тысячи вылупившихся в неволе черепах. 1066 черепашат выпустили военные моряки и их семьи, учащиеся окрестных школ и приглашенные знаменитости. Число черепашек неслучайно — оно символизирует пожелание долгих лет жизни королю Раме Десятому. Вторая часть числа означала возраст короля в День рождения плюс один год.

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