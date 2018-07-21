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Имя Овечкина увековечили на «Конн Смайт Трофи»
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Имя Овечкина увековечили на «Конн Смайт Трофи» 

Спорт-Экспресс 21 июля 2018
Хранитель Кубка Стэнли Филипп Притчард в своем Твиттере сообщил, что имя капитана «Вашингтона» Александра Овечкина было увековечено на «Конн Смайт Трофи». Напомним, что этот трофей вручается лучшему игроку плей-офф Кубка Стэнли.
Россиянин в этом сезоне привел команду к первому в ее истории кубку и выиграл индивидуальный трофей. Ранее два года подряд «Конн Смайт» выигрывал форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. В плей-офф Овечкин провел 24 матча и набрал 27 (15+12) очков.
The captain of the 2018 #StanleyCup champion @Capitals @ovi8 gets his name engraved his name on the Conn Smythe Trophy@NHL @HockeyHallFame pic.twitter.com/q3TGGxSQuo
— Philip Pritchard (@keeperofthecup) 20 июля 2018 г.
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