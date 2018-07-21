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Малыш не мог найти друга и решил попытать счастье за забором
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Малыш не мог найти друга и решил попытать счастье за забором 

Bigpicture.ru 21 июля 2018
Фото: Bigpicture.ru
У настоящей дружбы нет преград. Даже забор не смог помешать игре двух друзей: двухлетнего мальчика из Миннесоты и лабрадора-ретривера Дозера. Видео, снятое отцом мальчика, не оставило равнодушными пользователей твиттера.
Источник: Fox 8  A fence can’t stop my two-year-old from playing with his new best friend. pic.twitter.com/9QBuaq4Ee2
— Chad Nelson (@CMNelsonPhoto) 18 июля 2018 г.
Фотожурналист из штата Миннесота Чед Нельсон снял на видео, как его сын Конвей кидает мячик через забор на соседский участок. Через некоторое время за забором появляется радостный пес Дозер с мячиком в зубах и возвращает его Конвею.
«Забор не помешал моему двухлетнему сыну играть со своим новым лучшим другом», — написал Нельсон.
Видео так понравилось пользователям твиттера, что его репостнули 242 тысячи раз и 860 тысяч раз лайкнули. Чед удивился такой реакции.
«Это просто было мило. Нашим друзьям понравилось видео, и неожиданно эту реакцию разделили тысячи людей».
«Конвей любит играть в мяч. У нас есть две собаки, но ни одна из них с ним не играет. Поэтому он был очень рад, когда хоть кто-то его поддержал», — рассказал Нельсон.
This is the most sweetest thing in the world!
— Nadine@teach (@Teach1006) 19 июля 2018 г.
«Это самая милая вещь в мире», — прокомментировал один из пользователей.
That's just amazing. pic.twitter.com/2AQ872ULLd
— juan alvarez (@juan196765) 19 июля 2018 г.
«Это потрясающе».
Greatest video ever!
— Minnie donaldson (@Minniedonalds18) 20 июля 2018 г.
«Лучшее видео всех времен».
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