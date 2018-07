Лучший бомбардир чемпионата ЮАР, которым интересовался «Ростов», стал игроком «Брайтона»

«Брайтон» на официальном сайте объявил о подписании контрата с полузащитником «Мамелоди Сандаунз» Персеем Тау. Соглашение между 24-летним игроком и английским клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Отмечается, что перед началом нового чемпионата «Брайтон» отдаст новичка в аренду в один из европейских клубов.

Информация об интересе «Ростова» к Тау появлялась в мае. В прошлом сезоне полузащитник вместе со своим клубом выиграл чемпионат ЮАР , а также стал лучшим бомбардиром турнира — на его счету 11 голов и 11 результативных передач.

